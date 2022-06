Começa hoje 41ª Edição do Festival Folclórico do CSU do Parque 10

Hoje é dia de acabar com a saudade do Festival Folclórico do CSU do Parque 10, na Zona Centro-Sul. O evento que é um dos ‘anarriês’ mais esperados pelas danças regionais de Manaus, ocorrerá de hoje (3) até 3 de julho, a partir das 18h. Será um mês de festa, mais de 60 atrações, mais de 80 danças, comida típica, parque de diversões, espaço kids e shows musicais. A entrada é gratuita, a partir das 18h. E as mesas estarão liberadas para o público também.

“Uma festa para toda a família. Shows para todos os gostos. Danças folclóricas variadas. Maça do amor, pescaria, diversão para as crianças e adultos. E já vamos adiantar que este ano, vai ter muita gente entregando um pouco do que vai fazer em Parintins”, disse a presidente do Instituto Norte Brasil – Amigos em Ação, Viviane Reis.

A organizadora do evento se refere aos shows dos cantores Arlindo Neto e Leonardo Castelo, que se despedem junto aos reis da folia bovina, Garantido e Caprichoso, rumo a Parintins.

“O show deles ocorrerá dia 19 e dia 21 será o ensaio geral do pop Guto Lima, também a caminho da ilha tupinambarana. Será imperdível e oportuno para quem não vai à Parintins, sentir um pouco o clima do festival de lá”, adiantou a organizadora do evento.

Atrações deste fim de semana

Sexta

Edy Castro

Garapa de Cama

Rodrigo Raniely & Monalisa

Sábado

Danny Lopes

Patrícia Moraes

Os Meninos do Xote

Domingo

Maik Sanches

Frutos do Pagode

Trio Du Vale

Aplicativos de transporte é boa opção

A coordenação do evento sugere que, se possível, para maior mobilidade e evitar assédio de oportunistas que costumam cobrar valores exorbitantes por estacionamento, quem puder ir ao local, por meio de serviço de aplicativos, é recomendado.

Haverá também um espaço para desembarque e embarque de passageiros de táxi e carros de aplicativos.

A coordenação informa ainda que o estacionamento da parte interna do CSU, será limitado aos participantes que vão trabalhar no evento e necessitam descarregar mercadorias.

O tradicional “41° Festival Folclórico do CSU do Parque 10” tem o apoio cultural da prefeitura de Manaus.

