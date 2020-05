Começa campanha vacinação contra Influenza em Manaus

Com a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza prorrogada até o dia 5 de junho, a Prefeitura de Manaus dá início, desde esta segunda (11) até a próxima sexta-feira (15), à terceira fase de imunização na capital amazonense, tendo como público-alvo crianças de seis meses a cinco anos, pessoas com deficiência, gestantes e mães no pós-parto até 45 dias (puérperas).

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai organizar a vacinação em 58 unidades de saúde localizadas nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e rural, atendendo um cronograma de vacinação baseado no mês de nascimento das pessoas que fazem parte desse público-alvo.

O cronograma inicia com a vacinação na segunda-feira, 11/5, para pessoas nascidas em janeiro, fevereiro e março; seguindo na terça-feira, 12/5, para pessoas nascidas em abril e maio; quarta-feira, 13/5, para nascidos em junho e julho; quinta-feira, 14/5, para nascidos em agosto e setembro; e sexta-feira, 15/5, para as pessoas que nasceram nos meses de outubro, novembro e dezembro.

Professores e adultos de 55 a 59 anos, que também serão vacinados na terceira e última etapa da campanha, poderão procurar as Unidades de Saúde no período de 18 de maio a 5 de junho, com estratégia e cronograma a serem divulgados.

A lista com o endereço das unidades de saúde que irão oferecer a vacina contra influenza para crianças de seis meses a cinco anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas está disponível no site da Semsa.

Comentarios