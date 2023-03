Comando Militar da Amazônia intensifica patrulhamento no Vale do Javari

O Comando Militar da Amazônia (CMA), por meio da 16ª Brigada de Infantaria de Selva (16ª Bda Inf Sl), intensificou suas ações de patrulhamento na Terra Indígena do Vale do Javari, nesta segunda-feira (27/3), como parte da Operação Jacuixito, um esforço para promover a dissuasão contra agentes estrangeiros na fronteira da Amazônia Ocidental.

O patrulhamento foi realizado com o uso das aeronaves do 4º Batalhão de Aviação do Exército, percorrendo uma distância total de 1188 km e pousando nas comunidades indígenas mais remotas, como a Aldeia Paraná e Maronal.

Um dos objetivos do patrulhamento foi fazer o reconhecimento de postos e itinerários clandestinos, destacando a operacionalidade do CMA ao desdobrar suas tropas em qualquer ponto da Amazônia Ocidental.

A Operação Jacuixito é uma iniciativa do Ministério da Defesa para garantir a segurança na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, onde ocorrem atividades ilícitas como o tráfico de drogas, armas e pessoas. O Vale do Javari é uma área especialmente vulnerável a esses crimes, devido à sua proximidade com a fronteira e sua densa floresta tropical.

O CMA continuará por tempo indeterminado na região, como parte da Operação Jacuixito, trabalhando em estreita integração com as comunidades locais e órgãos de segurança pública para garantir a defesa e a integridade territorial do Brasil na região da Amazônia Ocidental.

*Com informações da assessoria