Com vacina na região do glúteo, Joinville destoa do país na imunização contra Covid

Nos últimos tempos, os moradores de Joinville (SC) perceberam que suas redes sociais não eram iguais às das pessoas do restante do país. Mesmo depois de um ano à espera de uma vacina contra a Covid-19, as pessoas do município não estavam postando fotos comemorando o momento tão aguardado.

Mistério? A explicação é simples: a prefeitura da cidade decidiu que o imunizante seria aplicado no ventroglúteo, que fica na região do glúteo, e não nos braços, como tem sido mais comum no Brasil e no mundo.

Mas nem por isso era impossível tirar foto do momento da aplicação. Alex Sander Magdyel, 27, capturou o momento em que sua namorada recebeu o imunizante e postou numa rede social.

A animação para receber o imunizante foi tanta que Magdyel comprou camisetas que comemoram o momento da vacinação: seus pais, sogros e a namorada foram presenteados. A frase escolhida foi: “Defenda o SUS [Sistema Único de Saúde]”.

Antes de chegar sua vez de ser imunizado, o assessor parlamentar levou os pais para receberem a injeção e, ao chegar no posto de vacinação, os três ficaram surpresos com o local de aplicação. Mas nem ele nem seus pais ficaram constrangidos.

“Parece que as únicas pessoas de Joinville que têm foto são eu, meu pai, minha mãe e minha namorada”, diz.

A namorada, Laura Braz, 25, também já estava avisada de que a aplicação não seria no braço quando foi ao posto na última sexta-feira (20). Mas não importava. “Eu iria nem que fosse receber uma vacina na testa”, diz, brincando.

O momento foi o evento mais esperado por ela e sua família desde o início da pandemia. Braz e os pais moram longe dos familiares, e se antes já era difícil encontrá-los devido à distância, com o isolamento social não os veem desde o início da pandemia.

Por isso, quando recebeu a vacina contra a Covid-19, a doutoranda na UFRSG (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) fez questão de postar a foto. Algumas pessoas, porém, estranharam.

“O pessoal estranhou. As pessoas ficaram falando que tomaram no braço, que seus parentes tinham tomado no braço. Mas aqui é padrão, todo mundo está tomando no glúteo”, diz.

Renato Kfouri, pediatra infectologista e secretário da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações), explica que não há prejuízo na aplicação no músculo ventroglúteo e que é comum a aplicação nesta região no estado de Santa Catarina.

“Não há problema nenhum de se vacinar nesse local e não há nenhuma demonstração de perda de eficácia [de vacinas]”, afirma.

A recomendação do Ministério da Saúde é que a aplicação seja feita via intramuscular, no músculo deltoide, que fica no braço. Caso haja algum impedimento ou especificidade, a pasta permite a aplicação no músculo vasto lateral da coxa e, por último, indica o ventroglúteo, que fica na região dos glúteos.

Em vídeo postado no perfil do Facebook da Prefeitura de Joinville, Fabiana Fernandes de Almeida, enfermeira e gerente de vigilância em saúde, afirma que o município optou por aplicar a vacina no ventroglúteo pois a região fica menos dolorida e causa menos reações locais. Além disso, a enfermeira diz que já é rotina na cidade a aplicação de qualquer imunizante na região.

