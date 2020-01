Com time de garotos, Flamengo vence Volta Redonda no fim

Em dia de apresentação dos novos contratados Pedro, Thiago Maia e Michael à torcida rubro-negra no Maracanã, o time de garotos do Flamengo recebeu o Volta Redonda e suou para vencer por 3 a 2 na terceira rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. João Lucas, Rodrigo Muniz e Bill marcaram para os donos da casa, enquanto João Carlos e Saulo Mineiro descontaram no Rio de Janeiro.

Com a vitória, o Flamengo vai aos sete pontos e fica na liderança do Grupo A. Com cinco, o Boavista enfrenta o Vasco na noite deste sábado e pode igualar a soma rubro-negra. Já o Volta Redonda estacionou nos seis pontos e fica na vice-liderança do Grupo B, a três pontos do líder Madureira e à frente do Fluminense, que também soma seis e joga neste domingo contra o Bangu, fora, às 16h.

fonte: estadão conteúdo

