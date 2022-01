Com o frio, iguanas ‘congeladas’ caem das árvores na Flórida

A onda de frio na Flórida, Estados Unidos, atinge a região de uma maneira um pouco diferente do que em outros lugares do país.

Por lá, quando os termômetros começam a ficar abaixo dos 10ºC, já é hora de botar um casaco mais pesado ​​– e ficar de olho nas árvores.

Os riscos de nevasca, como as que atingem o centro leste do país, são bastante baixos neste que é conhecido como “O Estado do Sol”.

Por lá, o problema é outro quando os termômetros vão se aproximando do zero. As iguanas.

Elas são uma espécie invasora, bem acostumada com as árvores do sul da Flórida, mas quando fica frio, abaixo dos 4ºC, elas entram em uma espécie de letargia e caem no chão.

E esfriou na Flórida neste fim de semana.

O Serviço Nacional de Meteorologia informou que West Palm Beach atingiu 3ºC, a manhã mais fria dos últimos 12 anos.

Na costa leste, em Vero Beach, os termômetros marcaram –1ºC, menor temperatura desde 1978. E as iguanas sofrem com essa baixa.

Mas fica tudo bem, porque elas geralmente acordam com o calor dos primeiros raios de sol.

FONTE: ASSOCIATED PRESS