Com menos 45 kg, cantora Adele está com ‘vergonha’ da repercussão do novo corpo

A cantora britânica Adele compartilhou, há cerca de uma semana, uma foto em que aparecia mais magra e o clique movimentou as redes sociais. Tamanha repercussão, contou uma fonte próxima à artista a uma publicação inglesa, deixou a artista ‘constrangida’. ‘Ela acha estranho quando entra em algum lugar e todos estão olhando para ela’, disse o informante.

O emagrecimento de Adele continua no noticiário internacional: após uma foto em que a britânica apareceu com 45 kg a menos viralizar, a revista londrina “Heat” conversou com uma pessoa próxima à artista, que indicou como ela reagiu à repercussão do clique, postado pela própria artista em seu Instagram. Discreta com sua vida pessoal, a dona do hit “Someone Like You” – interpretado recentemente por Marília Mendonça na web – ainda está se acostumando com o novo corpo. “Adele está com muita vergonha de toda a atenção que está recebendo e acha estranho quando entra em algum lugar e todos estão olhando para ela”.

Cantora renovou guarda-roupa

Segundo o informante, a vencedora de 15 prêmios Grammy ainda se questiona com as opiniões alheias. “Ela admite que apesar de agora estar mais bonita do que nunca, ela ainda se preocupa muito com sua aparência e às vezes acha difícil de acreditar que ela está tão bem quanto as pessoas estão dizendo”, indicou a fonte à publicação. E, com a nova aparência, vieram também novos looks. “Ela diz ficar chocada quando olha no espelho, mas está gostando de comprar tantas roupas novas e está se divertindo muito experimentando peças novas como vestidos justos e opções criativas para o tapete vermelho. É como se ela estivesse compensando o tempo perdido e já gastou milhares de dólares”, revelou sobre a artista,flagrada anteriormente em janeiro deste ano de férias no Caribe.

Ansiedade e auto-estima são questões para Adele

Adepta da dieta Sirtfood, a artista teria como maior desafio superar questões internas, de acordo com a pessoa próxima a ela. “Ela ralou muito para chegar onde está e realmente mudou seu estilo de vida, seus hábitos e pensamentos quando se fala de alimentação e exercícios. Mas a maior luta é contra sua ansiedade e para construir uma boa auto-estima. Ela está feliz de morar em Los Angeles, onde as pessoas são mais abertas e compreensivas sobre esse tipo de coisa, e feliz em poder discutir sobre sua jornada pessoal”, contou.

Por PUREPEOPLE

