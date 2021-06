Com mãos e pés amarrados, homem é encontrado morto na zona leste de Manaus

Um homem identificado como José Henrique Santos Silva foi encontrado morto, na noite desta segunda-feira (7), com os mãos e pés amarrados nas proximidades da Alameda Cosme Ferreira, bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus.

De acordo com os policias da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava com marcas tiro pelo corpo e um dos disparos atingiu a cabeça do homem.

Segundo as informações dos familiares da vítima, repassadas à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) a vítima estava devendo agiotas.

A equipe policial recebeu as informações de populares que passavam no local e avistaram a vítima que usava uma camiseta cor de rosa e bermuda florida.

O Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

FONTE: D24AM

