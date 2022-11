Com gol de Casemiro, Brasil vence e passa para as oitavas da Copa

Deu Brasil! A Seleção Brasileira entrou em campo para enfrentar a Suíça nesta segunda-feira (28/11), em jogo pela segunda rodada do Grupo G. As duas equipes brigavam pela liderança da chave, já que ambas venceram na estreia e tinham três pontos cada. Com gol de Casemiro no segundo tempo, a Seleção venceu os suíços por 1 x 0.

O resultado classifica o Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 e também garante à Seleção Canarinho a liderança do grupo.

O jogo foi tenso e terminou o primeiro tempo no 0 x 0. Vinícius Júnior marcou gol na segunda etapa, mas o gol foi anulado por impedimento. O atleta brasileiro tem 22 anos, atua no Real Madrid e estreou na Copa do Mundo no Catar sob grandes expectativas.

O Brasil chegou para a partida com os desfalques de Neymar e Danilo. Os dois jogadores tiveram lesões no tornozelo após a vitória por 2 x 0 contra a Sérvia na estreia, na quinta-feira (24/11), e não entraram em campo para o compromisso desta segunda.

No lugar deles, Fred e Éder Militão foram os escolhidos pelo técnico Tite. A escalação inicial de Tite foi: Alisson; Alex Sandro, Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Vini Jr., Richarlison e Raphinha.

Após um primeiro tempo truncado, as alterações de Tite deram mais dinâmica, com o Brasil criando mais oportunidades de gol. Para a segunda etapa da partida, Rodrygo assumiu a vaga de Paquetá, que ficou com a responsabilidade de substituir Neymar, lesionado.

Fred deixou o campo para a entrada de Bruno Guimarães. Richarlison e Raphinha saíram para as entradas de Antony e Gabriel Jesus. Vinícius Júnior abriu o placar, mas a arbitragem anulou o gol. Após ótima troca de passes, Rodrygo deixou para Casemiro, que bateu forte e abriu o placar, 1 x 0 para o Brasil.

