Com dois gols de Richarlison, Brasil vence Sérvia

CATAR — A seleção brasileira sofreu no primeiro tempo, mas Richarlison brilhou e anotou dois gols na vitória contra a Sérvia por 2 a 0 na estreia na Copa do Mundo no Catar. Todos os tentos saíram na etapa final. Com o resultado, a equipe lidera o Grupo G com três pontos conquistados, empatado com a Suíça. Neymar saiu lesionado e preocupa para o restante do Mundial.

O jogo começou com o Brasil tendo mais posse de bola, mas com dificuldades de conseguir criar grandes oportunidades. A Sérvia iniciou marcando forte, conseguindo vencer duelos com imposição física e parando a seleção brasileira muitas vezes com faltas.

Vinicius Júnior foi a principal válvula de escape pelos lados do campo. No entanto, o brasileiro pecou em algumas oportunidades. A primeira chance de perigo veio dos pés de Neymar, cobrando escanteio fechado, tentando gol olímpico e parando em defesa de Vanja Milinkovic-Savic.

Paquetá e Raphinha fizeram boa triangulação e criaram chances, mas não conseguiram ter êxito, e o Brasil terminou o primeiro tempo sem conseguir marcar.

Na volta do intervalo, Raphinha ficou cara a cara com o goleiro, mas perdeu grande chance de abrir o placar. Mais tarde, Neymar cobrou falta que sofreu e parou na barreira. Em seguida, após confusão na área, Richarlison levou perigo.

Em ótimo contragolpe, Vini Jr achou Neymar na área, em condições de marcar, mas o camisa 10 finalizou para fora. Pouco tempo depois, Alex Sandro ajeitou para esquerda, soltou uma pancada de fora da área e acertou a trave.

Depois de tanto martelar, aos 18 minutos do segundo tempo, Neymar fez jogada individual pelo meio, a bola sobrou para Vini Jr, que bateu no canto, e o goleiro foi buscar. No rebote, Richarlison mandou para o fundo das redes e abriu o placar.

Após gol tomado, a Sérvia começou a se soltar no campo ofensivo e criou boas chances, a melhor delas foi em escanteio, com Vlahovic levando perigo para a meta brasileira. Mas novamente a dupla Vini Jr e Richarlison funcionou. O ”Malvadeza” deu belo passe para o Pombo, que errou o domínio, a bola subiu, ele emendou um voleio, bonito, no ângulo, para fazer o segundo.

Com o jogo controlado, a seleção brasileira jogou por música: em ótima triangulação, Casemiro acertou o travessão em chute de fora da área. Logo depois, Fred também arriscou e obrigou o goleiro sérvio a fazer grande defesa. Antony deu lindo elástico, acionou Rodrygo, que errou o alvo por pouco.

A preocupação fica por conta de Neymar. O atacante saiu reclamando de fortes dores no tornozelo, chorando, e preocupa para os próximos jogos.

O Brasil volta para campo na próxima segunda-feira, 28, para seu segundo compromisso na Copa do Mundo. A equipe comandada por Tite duela diante da Suíça, que venceu seu primeiro jogo contra Camarões, por 1 a 0.

Por TERRA