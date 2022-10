Com dívida milionária, Emerson Fittipaldi leiloa avião e coleção de carros

O paradeiro da coleção de veículos de Emerson Fittipaldi parece, finalmente, ter sido descoberto. Parte do acervo está no galpão da Milan Leilões, em São Paulo, à espera de loteamento para ser leiloado, por decisão do próprio piloto. Entre as peças, carros de A1 Grand Prix, automóveis restaurados, uma viatura de polícia americana dos anos 1950, motos, bicicletas, lanchas e até um avião.

Em um vídeo divulgado no canal “Tudo Leilão”, gravado no galpão da leiloeira, aparecem modelos históricos, como uma viatura de polícia americana Chevrolet 1953, Ford Rural, Chevrolet Caravan, Volkswagen Kombi adaptada para motorhome e até um DKW Vemaguet. Todos em excelente estado de conservação, provavelmente restaurados pelo colecionador.

Os modelos que mais chamam atenção, no entanto, são os da categoria A1 Grand Prix, que lembram veículos de Fórmula 1. Um deles, em verde e amarelo com patrocínio da Sofisa, era o carro da equipe brasileira da categoria, da qual Emerson Fittipaldi foi chefe entre 2005 e 2009.

UOL Carros entrou em contato com a Milan Leilões, que confirmou que os carros são mesmo do ex-piloto brasileiro. A empresa afirmou que o acervo ainda não está completo, pois mais veículos chegarão ao galpão nas próximas semanas. O próximo passo é dividi-los em lote e disponibilizá-los no site para leilão. A coleção também ficará disponível para visitação de interessados.

A empresa explicou que foi contratada por Fittipaldi para fazer os leilões. Em algumas semanas, os carros, motos, bicicletas, lanchas e o avião começam a ser divulgados no site e a receberem lances.

Carros icônicos não aparecem em vídeo

A novela envolvendo os carros de Emerson Fittipaldi começou em 2016, quando seus modelos icônicos, como veículos Copersucar – da equipe fundada por ele e o irmão Wilson Fittipaldi Jr- , além de exemplares da Penske, com os quais Emerson ganhou duas vezes as 500 Milhas de Indianápolis na Fórmula Indy, foram penhorados. A defesa do ex-piloto conseguiu cancelar a penhora na Justiça, alegando que os carros pertenciam ao museu de Emerson Fittipaldi, e não à pessoa física.

Os carros, no entanto, foram penhorados em outros processos, mas nunca mais foram localizados. Em 2019, UOL Carros conferiu de perto a coleção, que na época estava reunida por Paulo “Loco” Figueiredo, antigomobilista e amigo da família Fittipaldi, em um imóvel na região central da capital paulista. Em fevereiro de 2020, foi publicada uma reportagem sobre os veículos, mas logo depois a coleção mudou de lugar.

Os veículos icônicos não foram registrados no vídeo do canal “Tudo Leilão”, mas uma fonte de UOL Carros, que esteve no local, afirma que há carros cobertos em um local separado. A reportagem entrou em contato com a assessoria do ex-piloto, que afirmou não ter informações sobre o assunto.

Já o advogado de um dos credores de Fittipaldi, entrevistado por UOL Carros, afirma que é possível que a coleção de veículos a ser leiloada esteja no nome de outra pessoa ou empresa. “Caso contrário, já seriam alvo de penhora”, avalia.

