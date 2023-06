Com as bençãos de David Almeida, Avante realiza ato de filiação do empresário de Manaquiri Mário Augusto

Com a presença do vice-governador do Amazonas, Tadeu de Sousa, e com a aprovação do presidente estadual do partido Avante, David Almeida, foi realizado nessa terça-feira, 27/06, no município de Manaquiri, o ato de filiação do empresário Mário Augusto Tavares ao partido.

Na oportunidade, o mais novo filiado disse ter escolhido o Avante como novo ninho pelo exemplo de trabalho e competência do presidente estadual da sigla, David Almeida, principalmente pelo compromisso com o Amazonas durante a passagem interina pelo Governo do Estado.

“Eu escolhi o Avante pela admiração ao presidente estadual do partido, prefeito David Almeida. Quando ele esteve como governador interino, passou pelos ramais asfaltando e fazendo em pouco tempo o que muitos não faziam em quatro, oito anos”, pontuou.

O secretário-geral do Avante no Amazonas, Wagno Oliveira deu as boas-vindas ao mais novo filiado e agradeceu pela escolha.

“Eu quero aqui parabenizar o nosso amigo Mário Augusto pela escolha. Seja muito bem vindo e saiba que o Avante ganha uma liderança importante e se coloca à disposição para os próximos passos”, destacou.

O vice-governador Tadeu de Sousa, ao dar as boas-vindas a Mário Augusto, enfatizou a grandeza do Avante e falou do prestígio de filiado aos membros do partido.

“A partir de agora, o Mário tem um grupo forte. Um grupo que tem a segunda maior bancada na Assembleia Legislativa do Amazonas, a maior bancada na Câmara Municipal de Manaus e o vice-governador. Nós conseguimos, na última eleição, superar a cláusula barreira e nos tornamos um partido forte, Por tanto seja bem vindo a tua nova casa”, disse o vice-governador.

Presidente do Avante em Manaquiri

Durante a filiação, Mário Augusto foi ainda empossado como novo presidente da Sigla no município de Manaquiri.

“É uma honra pra mim assumir esse compromisso e tenham certeza, faremos um grande trabalho por aqui”, destacou Mário.

O evento partidário contou com a presença do deputado estadual Abdala Fraxe, do secretário-geral da Sigla, Wagno Oliveira, do presidente municipal do partido, Sandro Diz, do vice-presidente nacional da Juventude, Daniel Vasconcelos, do vice-presidente do partido Agir, Júnior Nunes e da representante do Avante Mulher, Sabrina Leite.