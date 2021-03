Com a Nota Premiada Manaus, todo mundo ganha!

Você sabia que ao solicitar a Nota Fiscal de Serviços você está ajudando a cidade a combater práticas de sonegação fiscal e a garantir mais recursos para o desenvolvimento de obras nas áreas da educação e saúde, por exemplo? Isso porque o valor de imposto arrecadado é destinado ao Tesouro Municipal, que custeia grande parte das melhorias executadas na cidade.

Para estimular o cidadão a solicitar a Nota Fiscal de Serviços, a Prefeitura de Manaus criou o ‘Nota Premiada Manaus’, uma ação que dá prêmios em dinheiro para quem solicita a Nota e ao mesmo tempo destina recursos a instituições sociais. Solicitar a Nota de Serviços garante ainda ao cidadão descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Para participar é fácil:

O cidadão precisa apenas realizar o cadastro na página da campanha (http://notapremiada.manaus.am.gov.br);

Preencher os dados e escolher uma das instituições sociais listadas para também ser premiada caso seja sorteado;

Realizado o cadastro, o cidadão pode pedir para incluir seu CPF nas suas Notas Fiscais de Serviços, que podem ser exigidas em quaisquer estabelecimentos prestadores de serviços da capital.

São escolas, cursinhos, clínicas médicas, academias de ginástica, cinemas, mecânicas, salões de beleza, entre outros. A lista completa de prestadores de serviços que são obrigados a emitirem o documento fiscal está disponível no site da campanha ‘Nota Premiada Manaus’ na internet.

A cada R$ 15 acumulados em serviços cobertos por documentos fiscais registrados com o CPF, o participante receberá um cupom eletrônico para participar dos sorteios. Poderão ser acumulados, no máximo, 200 cupons por período de apuração. Os sorteios serão efetuados de forma eletrônica, com base em números sorteados em extração da Loteria Federal.

Primeiro sorteio do ano

A divulgação da primeira lista de ganhadores do ano ocorrerá no dia 5 de abril. Serão distribuídos R$ 182 mil em prêmios: 20 prêmios no valor de R$ 1 mil, quatro prêmios no valor de R$ 5 mil, dois no valor de R$ 10 mil, um prêmio no valor de R$ 20 mil e mais a premiação especial de R$ 50 mil. Este primeiro sorteio incluirá todas as Notas Fiscais de Serviços emitidas de janeiro a dezembro de 2020. Então, participe! Com a Nota Premiada Manaus, todo mundo ganha!

