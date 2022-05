Colombianos vão às urnas neste domingo

As urnas da Colômbia já estão abertas para a escolha do novo presidente do país. Os locais de votação foram abertos às 10h (horário de Brasília) neste domingo (29) e a expectativa é a de que mais de 39 milhões de eleitores irão participar do pleito.

O próximo chefe do Executivo colombiano ficará no cargo entre 2022 e 2026.

Nesta primeira rodada de votação, seis candidatos concorrerão. Caso nenhum deles obtenha maioria simples dos votos, os dois mais votados se enfrentarão novamente em 19 de junho.

Nas redes sociais, a página oficial do Registro Civil Nacional da Colômbia anunciou a abertura das urnas. “Em total normalidade, foram abertas as urnas para as eleições de presidente e vice-presidente da República de 2022”, diz a mensagem.

#Atención | En total normalidad, se abrieron las urnas para las elecciones de presidente y vicepresidente de la república de 2022. Consulta tu puesto de votación en el siguiente enlace ➡️ https://t.co/KuoQ0mcKlE pic.twitter.com/XczPPPW9Bw — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 29, 2022

Segundo as principais pesquisas eleitorais, a disputa deve se alongar para o segundo turno, quando o sucessor de Iván Duque será definido.

A disputa se concentra em três principais candidatos: o líder da esquerda, Gustavo Petro; o representante da direita colombiana, Federico “Fico” Gutiérrez, e Rodolfo Hernández, empresário da região de Piedecuesta.

Pelo fato de o voto não ser obrigatório no país, o Estado concede benefícios aos eleitores que participaram do pleito, como meio dia de folga remunerada e descontos na tramitação do passaporte.