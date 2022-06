Colombiano é preso com 800 quilos de drogas na Calha do Rio Negro

MANAUS — Um colombiano foi preso com mais de 800 quilos de drogas do tipo skunk durante a operação Hórus da polícia neste sábado (11), na Calha do Rio Negro, no Amazonas.

De acordo com o subcomandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Algenor Filho, uma denúncia anônima informou que as drogas estariam em uma comunidade na calha do rio Negro. Durante a apuração, equipes policiais abordaram um homem de nacionalidade colombiana, que seria o responsável pela carga.

Com o apoio do Canil e o batalhão ambiental, a droga foi encontrada escondida em uma área de mata. Alguns dos tabletes estavam com a foto e o nome de Pablo Escobar, narcotraficante colombiano.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Carlos Alberto Mansur, o prejuízo ao crime está em torno de R$ 12 milhões. As investigações irão seguir pela Polícia Federal para apurar sobre a origem da droga, assim como sobre qual seria o destino final dos entorpecentes.