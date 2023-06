Colômbia: militares encontram cão Wilson, mas ele foge

O cão Wilson, que ajudou a encontrar as crianças indígenas na selva da Colômbia vítimas de um acidente aéreo , é encontrado por militares, mas acaba se assustando e fugindo. O cachorro é um pastor belga de seis anos e está perdido na floresta há três semanas.

O animal faz parte do resgate dos quatro irmãos, que foram encontrados com vida na sexta-feira (9) e agora estão internadas em Bogotá, capital da Colômbia , para receber tratamento médico adequado.

Segundo o preparador de cães das forças colombianas, Edgar Yesid Fontecha, o cachorro agiu de forma natural, se preservando. O tutor de Wilson, o soldado Lara Cuaran, pode ser peça chave para o animal deixar a defensiva e se aproximar, de acordo com Fontecha.

O comandante Bonilla afirmou que tem espalhado comida pela selva para que Wilson possa se alimentar. Atualmente, mais de 100 soldados buscam pelo cachorro.

“Os cães, especialmente nessas operações de busca e resgate, têm sido fundamentais. Na verdade, foi Wilson quem encontrou as crianças. Nossos cães salvaram muitas vidas e são considerados membros da equipe”, declarou Bonilla.

As autoridades acreditam que Wilson acompanhou as crianças em algum momento durante o tempo que elas estavam desaparecidas. Uma delas relatou que encontrou o cachorro e brincou com ele por um tempo, mas depois se perdeu na mata.

Entenda o caso

As crianças estavam em um avião que caiu no dia 1° de maio e levou à morte de três adultos. Um dos três corpos encontrados é da mãe dos jovens. Outra vítima é um dos líderes da comunidade indígena.

O acidente ocorreu na província de Caquetá, localizada ao sul da Colômbia.

A aeronave que caiu era do modelo Cessna 206, decolou de Araracuara e tinha como destino a cidade de San Jose del Guaviare. Pouco depois da decolagem, o piloto informou ao centro de controle que estava com problemas no motor do avião e emitiu um alerta de socorro antes do veículo sumir dos radares.

O caso teve grande repercussão na Colômbia e há dias se especulava se as crianças seriam encontradas com vida, já que apenas os corpos dos três adultos haviam sido localizados.