Colômbia está interessada em implementar o Pix

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a Colômbia estaria interessada em implementar o Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC). O ministro teria discutido sobre isto mais cedo com o ministro da Economia colombiano, José Antonio Ocampo.

“Eles querem a nossa ajuda em transferências digitais, nos avanços com o Pix. Tem toda uma tecnologia nova de transferência usando meios digitais”, afirmou Guedes após deixar a reunião com a Colômbia. Nosso vizinho sul-americano também estaria interessado na estrutura de open banking, que permitiu a abertura do sistema financeiro brasileiro.

De acordo com Guedes, também foi abordado o tema do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o futuro da instituição, como a nomeação de futuros presidentes. “Achamos que países que já comandaram o BID não devem voltar à presidência”, afirmou Paulo Guedes.

O ministro aproveitou a reunião anual do Fundo Monetário Internacional para se encontrar bilateralmente com outros países americanos, em busca de conseguir a indicação de um brasileiro para comandar o BID. Em sua visão está na hora do Brasil ocupar o cargo, uma vez que é o maior país da região. Como sempre, Guedes defendeu o mandato único do presidente, sem possibilidade de renovação.

No passado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já havia declarado o interesse do país vizinho em adotar o sistema de pagamentos. O Canadá, outro gigante americano, também estaria interessado no sistema, que segundo Campos Neto foi criado sem muitos custos. “O Pix é muito barato, custou R$ 5 milhões para o Banco Central”, disse.

Por Yahoo!