Colisão entre embarcações mata empresário no rio Negro

O empresário Maurino Nogueira de Azevedo morreu na tarde deste domingo ( 28) após uma colisão entre a moto aquática (jet ski) que ele pilotava e um bote de alumínio. O grave acidente aconteceu em um dos braços do rio Negro, nas proximidades do Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima havia acabado de participar de uma trilha e estava voltando para casa quando a colisão entre as embarcações aconteceu. Maurino chegou ser socorrido e levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Empresário

Maurino era proprietário e fundador da empresa Mina de Ouro, localizada no Centro da capital, e vice presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA).

Em uma nota divulgada nas redes sociais, a empresa informou que irá suspender as atividades durante está segunda-feira (29) como forma de respeito ao falecimento do proprietário.

Em nota, a ACA lamentou com “profunda tristeza o falecimento do seu 1º Vice-Presidente, empresário Maurino Nogueira, vítima de um acidente fluvial, ocorrido neste domingo no rio negro em Manaus”.

Maurino tomou posse em 18 de junho deste ano para mais um mandato no cargo de vice-presidente da ACA. Conforme a ACA, ele era membro ativo da diretoria, assíduo às reuniões da entidade e manifestava-se sempre com palavras precisas e com mansidão, “características de um homem sábio e amigo”.

Comerciantes

“Ele era um dos veteranos comerciantes do Centro de Manaus, com mais de 27 anos de atuação no mercado de joias e pedras preciosas. Desde 1992, mantinha a loja na rua Guilherme Moreira e conhecia, como poucos, essa região da cidade. Sempre atento as necessidades e problemas enfrentados, seguia na ACA, com o compromisso de também reivindicar ações de melhoria para a profissão e para quem atua no Centro”, continua a nota.

“O presidente Jorge Lima, toda a diretoria, associados, funcionários e amigos desta Associação também sentem essa perda e se solidarizam com a família neste momento de dor”, finaliza a nota.

