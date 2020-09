Coleta domiciliar é reforçada com caminhões menores

A Prefeitura de Manaus reforçou o serviço de coleta domiciliar com mais quatro coletores reduzidos, que são capazes de entrar em ruas estreitas e becos, onde os caminhões normais não conseguem acessar. Com isso, a limpeza pública se expande e oferece mais uma solução a um dos desafios enfrentados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que é a presença de inúmeros becos e vielas entrecortando os bairros.

Com dimensões reduzidas, os caminhões são mais leves e ágeis, com maior capacidade de manobra e acesso. Eles se juntam a outras soluções que a prefeitura vinha adotando nos últimos anos, para levar os serviços aos becos e ruas estreitas, locais que antes não contavam com a passagem do compactador da coleta.

“Já implantamos a puxação, lixeiras comunitárias e trabalhamos a conscientização nesses locais de forma frequente. Os novos caminhões reduzidos chegam para reforçar o trabalho”, explicou o secretário municipal de Limpeza Urbana, Paulo Farias.

Historicamente, segundo o secretário, realizar serviços de limpeza em regiões de becos sempre foi difícil e custoso. Manaus possui mais de 1.200 becos e outras dezenas de ruas estreitas. “Adotar essa pequena frota de caminhões reduzidos vai diminuir o tempo da coleta, aumentar o raio de alcance do serviço, melhorar a qualidade de vida da população e minimizar gastos com a limpeza pública”, comentou Paulo Farias.

População aprova

Para os moradores do bairro Nova Vitória, zona Leste da cidade, esse serviço já está agradando. A estimativa é de que, nesse local, apenas um caminhão reduzido de coleta consiga atender mais de 2.000 famílias com coleta porta a porta, diariamente.

Joaquim Júnior, que mora no bairro há 32 anos, conta que os moradores sempre tiveram que subir ladeiras para levar o lixo até as ruas principais, por onde a coleta regular passa. “São umas quatro ruas e ladeiras. Os moradores tinham de carregar o lixo até lá. Esses caminhões vão ajudar muito”, disse.

Após coletar os resíduos nas portas, os coletores reduzidos fazem o transbordo para os compactadores normais da coleta domiciliar do bairro, unificando os resíduos da rota antes da remoção para o Aterro Municipal. Isso faz com que o caminhão de porte menor volte a trabalhar mais rapidamente e mantém o tráfego normal das rotas à disposição final.

Becos

Para atender às necessidades dos becos, a Prefeitura de Manaus já atua com o sistema de puxação, em que os garis da coleta entram nas vias e coletam os resíduos nas portas, puxando-os para o coletor. “Foi uma alternativa e tem dado muito certo. Essas pequenas adequações e ajustes ajudam muito a quem precisa”, ressaltou Paulo Farias.

Constantemente, a coleta domiciliar vem passando por melhorias. Nos últimos dois anos, toda a frota da Prefeitura de Manaus foi renovada e, hoje, conta com carros novos, atualizados tecnologicamente, oferecendo melhores condições para os servidores e tornando a coleta mais eficiente.

*Com informações da assessoria

