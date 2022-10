Colaboradores da prefeitura participam de capacitação de engenharia de custos da Caixa

MANAUS — Profissionais que atuam no licenciamento e urbanismo da Prefeitura de Manaus participam da “Oficina de Capacitação em Engenharia de Custos – Produto Caixa Políticas Públicas”, ministrada pela Caixa Econômica Federal (CEF), com duração de três dias, sendo concluído nesta quinta-feira, 20/10, no auditório do edifício-sede da Caixa, no Centro. Do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), participam 20 colaboradores das áreas técnicas de planejamento de diversas diretorias e gerências da autarquia.

O curso visa atender, também, profissionais que atuam na área de engenharia, em todas as suas fases, focando no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi). As tabelas Sinapi são um conjunto de dados técnicos elaborados pela Caixa Econômica, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O objetivo é ter melhores ferramentas e recursos para elaboração de orçamento de obras e equipamentos para a construção, uma vez que a Prefeitura de Manaus tem diversas secretarias e a autarquia de planejamento, que trabalham com os dados técnicos e referências para elaboração de estudos, projetos e editais, além de ter capacitação tecnológica e de serviço.

“O grupo está recebendo a capacitação para ampliar conhecimentos da engenharia de custos e melhor uso do sistema Sinapi, para que possamos ter orçamentos e pesquisas de insumos e composições de tabelas da construção e equipamentos, e de projetos com maior eficiência”, explicou o diretor de Planejamento do Implurb, arquiteto e urbanista Pedro Paulo Cordeiro.

