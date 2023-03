Colaborador da Amazonas Energia morre eletrocutado durante serviço, em Manicoré

Na manhã desta sexta-feira (10), por volta das 11h, um colaborador da Amazonas Energia, identificado como Elder, morreu eletrocutado quando realizava serviço de manutenção na estrada da Boca do Rio, em Manicoré.

No momento do acidente, um grupo de pessoas estava no local e presenciou a cena que vitimou o eletricista. Após o ocorrido, outros colaboradores da empresa de energia ajudaram na retirada do corpo e o conduziram à uma unidade de saúde do local. Todavia, apesar dos esforço, ele não resistiu e veio a óbito.