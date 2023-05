COB amplia suspensão de jogador Wallace por incitar violência contra presidente Lula

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) decidiu ampliar a suspensão do jogador de vôlei Wallace de Souza de 90 dias para cinco anos. O atleta havia sido punido por incitar violência contra o presidente Lula (PT) em uma enquete em suas redes sociais. Além disso, o Conselho de Ética do COB puniu a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) com a perda de repasses de verba por seis meses e suspendeu por um ano Radamés Lattari, presidente em exercício da entidade.

O Conselho concluiu que Wallace violou o código de ética da entidade ao promover a enquete em seu perfil no Instagram. Após a repercussão, o jogador pediu desculpas e tentou amenizar o que tinha feito. No entanto, o COB considerou a atitude inaceitável e decidiu aumentar a punição.