Coari contará com quatro dias de movimentação financeira

Nas caminhadas que seguem ritmo intenso pela cidade de Coari, o candidato do Partido Social Cristão (PSC) a prefeito na eleição suplementar, Robson Tiradentes Jr afirmou que a estagnação financeira do município acabará com a implementação de um rígido plano de controle de entrada de receita e liquidação de despesas.

Um dos pleitos mais solicitados pela população, em especial pelo grupo de mototaxistas, composto por milhares de motoristas e dos comerciantes, é de que o ‘dinheiro passe a correr’ no município. “Tenho ouvido muito o pedido de que o dinheiro da prefeitura circule em Coari, gerando movimentação financeira. Eu e o Coronel Norte, meu vice, iremos estabelecer um fluxo continuo e com datas fixas de pagamento. O depósito em dia dos salários dos servidores públicos ocorrerá no final do mês, já os fornecedores do município terão duas datas certas para receber da prefeitura, dias 10 e 20. Além disso, o que for possível comprar em Coari será adquirido aqui. As empresas instaladas na região serão prestigiadas de forma que possam ampliar seu quadro de funcionários, gerando mais emprego para o nosso povo”, afirmou Robson Tiradentes Jr.

A injeção financeira vai permitir a recomposição de capital de giro, renovação de estoque, pagamento de dívidas e, ainda, investimentos por parte dos empreendedores prejudicados ao longo dos anos.

Auxílios reajustados

Durante as caminhadas nos bairros Tauá-mirim, Liberdade e Santa Helena era grande o número de pessoas desocupadas, que dependem exclusivamente de auxílios ou que sobrevivem apenas de ‘bicos’ em alguns dias do mês. “Nunca tive um ganho fixo. Sobrevivo de bicos. Passei o dia inteiro fazendo faxina e ganhei R$ 50. Não consegui auxílio nenhum. Vivo atrás de qualquer trabalho porque tenho dois filhos e a adolescente enfrenta uma severa crise de depressão e ansiedade. Ela já até tentou o suicídio. Não consigo ajuda. Vi as propostas do 20 de ampliar o Direito à Cidadania e do Mente Aberta para R$ 500. Tô confiante de que agora vamos ter alguém que olhe pela gente”, declarou Odaiza da Silva do Nascimento, 31 anos.

Ao ouvir o relato, o candidato Robson Tiradentes Jr garantiu que os auxílios deixarão de ser direcionados para um pequeno grupo de privilegiados e passarão a atender quem realmente precisa. “Hoje, boa parte dos que recebem os auxílios são filhos, sobrinhos, irmãos de autoridades do município. No meu governo, isso vai acabar. As pessoas humildes, que realmente precisam deste recurso, serão as que irão receber. Iremos subir o valor para R$ 500 e com data certa para o depósito. Assim, as pessoas poderão planejar o seu orçamento doméstico”, detalhou o candidato do 20.

A jovem Nazaré Pantoja, de apenas 16 anos e um filho, tem como único bem uma casa simples, herdada do pai agricultor. Não conseguiu o Bolsa Família nem o Direito à Cidadania e foi rejeitada pelo Mente Aberta por estar grávida na época. “Ao abraçar os candidatos Robson Tiradentes Jr e Coronel Norte, suspirou de felicidade. “Só vocês para me ajudar, sonho com uma vida boa para mim e para o meu filho. Espero que vocês cumpram suas propostas”, suplicou a jovem.

Coronel Norte salientou que o programa de governo da Coligação Ficha Limpa para Coari contempla o fornecimento de serviços que possibilitarão assistência integral. “Vamos terminar as creches abandonadas, que hoje estão tomadas pelo mato e construir mais cinco creches na sede do município e nas comunidades a fim de fornecer um lugar seguro para as crianças. O Mente Aberta fornecerá cursos de qualificação, esporte e lazer, além de recursos financeiros para os jovens que participam das atividades. Cursos em parceria com as universidades proporcionarão novas oportunidades para a juventude”, afirmou Coronel Norte.

