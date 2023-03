CMM recebe mensagem da Prefeitura beneficiando empreendedores dos modais executivo e alternativo

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), entregou, nesta terça-feira, 14/3, a mensagem do Executivo municipal à Câmara Municipal de Manaus (CMM), referente ao auxílio financeiro aos empreendedores dos transportes alternativo e executivo da capital. A entrega ocorreu na sede do órgão, localizado na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, bairro Santo Antônio, zona Oeste.

Segundo a minuta, o auxílio financeiro será concedido e pago em parcela única, no valor de R$ 3,6 mil para empreendedores do transporte alternativo e executivo. No total, serão contemplados 455 trabalhadores da área. O titular da Semtepi, Radyr Júnior, destacou durante a reunião que o benefício concedido pela gestão do prefeito David Almeida vai contribuir para a regularização da categoria, assim como para a manutenção do veículo.

“Estamos acessando agora os empreendedores do transporte executivo e alternativo, que prestam um serviço muito importante para nossa cidade. Com isso, eles vão poder se regulamentar, ofertando uma locomoção mais segura para todos os usuários. Pedimos que essa mensagem seja avaliada, para que junto ao legislativo, nós possamos cumprir com todas as nossas obrigações”, afirmou Radyr.

Na ocasião, o presidente da CMM, vereador Caio André (PSC), reafirmou o comprometimento com projetos que fomentam a cultura empreendedora do município. Assim como o programa “Kit Pneus”, que beneficiou mais de 1,4 mil condutores de táxi, mototáxi, motoboys, vans escolares e táxi-frete, o novo programa vai ampliar as ações aos demais trabalhadores do transporte.

“Esse benefício vai contribuir para a regularização dessa categoria, para que no futuro eles possam participar de outros programas da prefeitura. Isso também vai melhorar o serviço de transporte para a população de Manaus”, destacou o parlamentar.

A mensagem do Executivo municipal será analisada pela CMM, sendo submetida para votação nas próximas semanas.