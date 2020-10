CMM aprova Moção de homenagem póstuma ao cantor Klinger Araújo

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou, nesta quarta-feira (30), Moção de Pesar pela morte do cantor e levantador de toadas Klinger Araújo, ocorrida na última terça-feira (29), em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Além do “minuto de silêncio” e da apresentação de um vídeo, os vereadores iniciaram a sessão plenária com palavras de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo artista parintinense, que tinha 51 anos e deixou um grande legado para a cultura local.

A Moção 311/2020 foi apresentada inicialmente pelo vereador Amauri Colares (Republicanos), mas teve a adesão de todos os demais parlamentares presentes à sessão e foi subscrita pela Mesa Diretora da CMM.

Conhecido como “Furacão do Boi”, Klinger Araújo foi radialista, DJ, mestre de cerimônias. No início dos anos 1990 se dedicou a divulgar os bumbás de Parintins, primeiramente com o Garantido, e depois com o Caprichoso. Neste último atuou como cantor, instrumentista e backing vocal.

O último show presencial de Klinger Araújo ocorreu no início de 2020, durante o Carnaboi. O artista também foi homenageado em Parintins (a 370 quilômetros de Manaus), durante o Carnailha.

Outras manifestações – A morte do artista gerou comoção em vários setores e autoridades da sociedade amazonense, entre os quais, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC-AM), o prefeito Arthur Virgílio Neto e a Associação Cultural do Boi-Bumbá Caprichoso, que decretou luto de três dias, em respeito à memória do artista.

Sepultamento – Klinger era casado com a também cantora Vanessa Alfaia, deixou quatro filhos e dois netos. O sepultamento ocorreu ainda na terça-feira (29), no cemitério Parque Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

*Com informações da assessoria

