Clínica inaugura espaço com novas tecnologias para estética corporal

Manaus acaba de ganhar duas novas tecnologias para tratamento de gordura corporal e definição muscular que utilizam campo eletromagnético e ultrassom 3D Microfocado e Macrofocado. A Clínica Todapele, que inaugura seu novo espaço de tratamentos corporais nesta sexta-feira (27/05), às 19h30, apresenta um novo método que torna mais eficaz os resultados para quem deseja ter resultados mais rápidos para a perda de gordura corporal e hipertrofia dos músculos.

Trata-se do CMslim, um aparelho de ondas eletromagnéticas que trabalha a hipertrofia muscular, complementando o treinamento físico com resultados eficazes e rápidos. Aliado ao CMslim, a Clínica Todapele apresenta também o Ultrassom Microfocado e Macrofocado, ambos com tecnologia 3D, que tratam a flacidez e a perda de gordura localizada.

“Nós já vínhamos trabalhando a parte da estética corporal há muito tempo, mas sempre valorizamos muito a parte da estética facial. Hoje, a gente vê que é uma tendência de saúde. As pessoas estão cuidando da aparência como um todo, não só do rosto, como do pescoço, da mão e do corpo também. E não só voltado para a estética, mas para tratamentos que melhorem a qualidade de vida. Além de deixar a pessoa mais bonita, mais elegante e mais magra, também melhora a postura, a força e dá uma melhor qualidade de vida, além de prevenir doenças associadas ao envelhecimento”, afirma a médica dermatologista Francinaire Alves, sócia-proprietária da Clínica Todapele.

O CMslim é o estimulador muscular mais avançado e intenso do mercado e, por utilizar ondas do campo eletromagnético, passa por todas as camadas da pele e da gordura, estimulando diretamente o músculo com contrações. O resultado é o crescimento muscular, agilizando os resultados do paciente que já tem uma rotina de treino. Também ajuda no caso de pacientes que estão debilitados e não têm força para caminhar ou levantar da cama. “A tecnologia de campo eletromagnético, que é o CMslim, é uma tecnologia que vai beneficiar pacientes que queiram melhorar a parte muscular, como ganho de massa muscular e de força”, disse a médica.

Qualquer paciente jovem, idoso ou não idoso, tanto homens quanto mulheres, pode se beneficiar desse tratamento. Também pode ser feito em todas as áreas que têm músculos esqueléticos, como: abdômen, glúteo, coxa, panturrilha, braços. “O resultado vai ser muito mais visível. Porque vai tirar a capa de gordura da frente do músculo e vai hipertrofiar o músculo”, avisa a Dra. Francinaire Alves.

Além do CMslim, o novo espaço da Clínica Todapele passa a oferecer o Ultrassom Macrofocado, que trata a perda de gordura localizada, e o Microfocado, que trata a flacidez corporal. É um aparelho com a tecnologia mais atual do mercado e com resultados mais efetivos. “A associação do ultrassom macrofocado, para perder gordura, com o CMslim dá um resultado muito melhor do que investir só em perda de gordura sem melhorar a musculatura. É uma boa solução para quem quer perder gordura localizada e ter definição muscular”, informa a médica.

Tanto o procedimento com o CMslim, quanto com o Ultrassom 3D são fáceis de fazer e não requerem cuidados especiais após a sessão. Segundo a médica, o paciente leva uma vida normal após o procedimento, que é rápido. A sessão do CMslim dura, em média, 30 minutos. A sessão combinada entre os dois procedimentos leva uma hora.

CMSlim E Ultrassom 3D Microfocado E Macrofocado

O CMslim é o estimulador que utiliza o campo eletromagnético focalizado, passa por todas as camadas da pele e da gordura, estimulando o músculo por meio de contrações intensas e contínuas, que proporcionam o crescimento muscular e induzem a redução de gordura. É indicado para pessoas que buscam a melhora estética ou o fortalecimento muscular e não causa dor. É um processo semelhante à maneira de fazer exercício físico, mas com resultado superior, em menos tempo e sem esforço.

Sua tecnologia provoca as contrações musculares involuntárias, desencadeando a liberação de ácidos graxos livres, que quebram os depósitos de gordura e aumentam o tônus e a força muscular.

O Ultrassom Macrofocado e Microfocado tem tecnologia 3D e promove pontos de coagulação na derme e na fáscia muscular, promovendo encurtamento das fibras e contração imediata, causando um efeito lifting. Ao mesmo tempo, estimula os fibroblastos a produzirem novo colágeno.

Ele emite energia ultrassônica de alta intensidade, provocando microzonas de coagulação térmica, que variam de 65° a 75° graus. Por ser uma energia focada, o aquecimento é feito ao redor do ponto de coagulação, não causando danos ao redor do tecido.

O Microfocado trata pequenas áreas, como rosto e pescoço. O Macrofocado é usado em grandes áreas, como joelhos, abdômen e braços. Também é utilizado em áreas que possuem pequena concentração de gordura, como nas papadas, pois neutraliza a gordura local.

O que é a Clínica Todapele

A Clínica Todapele é formada por médicos dermatologistas, membros titulares da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que atuam na área de dermatologia clínica, cirurgia e estética.

Com uma equipe completa, a Clínica agora também passa a oferecer tratamento estético corporal com o objetivo da melhoria da qualidade de vida de seus pacientes.

“Eu sou médica dermatologista formada pela Universidade Federal do Amazonas. Fiz residência na Ufam e completei 30 anos na residência médica de Dermatologia. Atuo no meu consultório particular há uns 20 anos. Neste endereço atual, estou há 12 anos. Fui para lá por necessidade de mais espaço. Queria ampliar mais as áreas de atuação e estou lá até hoje, na Todapele. É um local bem amplo, tem várias salas, vários ambientes. Consigo fazer não só atendimento clínico, mas atendimento de cirurgia, com as tecnologias que temos”, diz a Dra. Francinaire Alves.

A Clínica Todapele fica na Avenida Mário Ypiranga, 410, Adrianópolis, e atende de segunda a sexta, das 9h às 19h, e sábado, das 9h às 13h.

SERVIÇO

O QUE: Inauguração do novo espaço de tratamentos corporais da Clínica TodaPele

QUANDO: 27 de maio, às 19h

ONDE: Av. Mário Ypiranga, 410, Adrianópolis