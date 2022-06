Clima entre Ana Maria Braga e Louro Mané não está nada amigável

O clima não anda nada bom no estúdio do “Mais Você”, da Globo em São Paulo. Segundo fontes de IstoÉ Gente, Ana Maria Braga e o Louro Mané (interpretado pelo ator Fabio Caniatto), filho do saudoso Louro José, estariam vivendo alguns ‘desencontros de afinidade’ durante a atração matinal.

Nas últimas semanas, a apresentadora deixou o boneco no vácuo (falando sozinho) quando ele se pronunciou em determinadas pautas. Uma durante a entrevista com o ex-BBB Rodrigo Mussi e outra com outros convidados do programa.

Fomos informados que a produção do “Mais Você” estaria dando toques para Ana Maria – para que não gere uma repercussão na mídia e entre os internautas nas redes sociais sobre a falta de entrosamento dos colegas de trabalho.