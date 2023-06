Cliente encontra larva no meio do pão em lanche de fast food

A jovem Lyannah Maruna, 19, vive na cidade de Elyria, em Ohio, nos EUA. Já uma larva-de-farinha, conhecida também como tenébrio, vivia no pão de um dos lanches do McDonald’s, que ela afirma ter comprado em uma unidade local da gigante dos fast foods.

“Enojada” e com o “estômago inteiro revirado”, a jovem compartilhou a acusação por meio de postagem no perfil que mantém no Facebook.

“Pedi a minha encomenda normal, dois cheeseburgers sem picles”, escreveu Iyannah Maruna na publicação. “Desembrulhei o meu primeiro sanduíche e dei uma mordida, quando noto isso… Que diabos é isso, mano?!”, questionou, ainda sem saberdo que se tratava

No entanto, em entrevista ao tabloide Daily Star, ela deu mais detalhes sobre a experiência tenebrosa: “Fiquei confusa, porque pensei que era mofo. Mas depois de olhar mais de perto, notei que não era mofo, mas um verme ou larva-de-farinha, e me senti tão inacreditavelmente enojada, que tive que segurar o vômito!”

Apesar de alegar que os equipamentos do McDonald’s, onde afirma já ter trabalhado, “nunca estão limpos”, ela elogiou o funcionário para o qual alertou o episódio. Ainda assim, não ficou satisfeita com a solução encontrada por ele após ter recebido um lanche substituto e dois cupons para itens gratuitos.

Acho que foi um pouco ridículo porque, primeiro, perdi o apetite: não queria outro hambúrguer. E em segundo lugar, não quero um item grátis, pois estou enojada o suficiente. Queria um reembolso”, lamentou Lyannah.

O Daily Star afirma ter entrado em contato com o McDonald’s para comentar a ocorrência, mas ainda não obteve resposta.

FONTE: R7