Cliente arranca cabelo para colocar na comida e sair sem pagar

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um cliente tirou o próprio cabelo e colocou na comida servida por uma banca de lanches em Mandaguaçu, no Norte do Paraná, na noite desta terça-feira, com o intuito de sair sem pagar. A informação é do G1.

O que o cliente não percebeu é que o vendedor era careca e só trabalhava de boné e proteção na cabeça. Ele ficou desconfiado da reclamação e decidiu ver as imagens da câmera de segurança do local, quando descobriu o que o cliente tinha feito.

“Se você estiver por aqui, venha pagar o lanche que você comeu. É o certo, né”, pediu o vendedor.

FONTE: O Dia

