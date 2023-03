Cléber Machado é demitido da Globo após 35 anos

O narrador Cléber Machado não faz mais parte do Grupo Globo. Após 35 anos, a emissora decidiu encerrar o vínculo fixo do profissional, que marcou época nas transmissões do futebol brasileiro. A informação foi publicada inicialmente pelo portal “Notícias da TV”. Em nota enviada ao LANCE!, a empresa afirmou que “as portas estão abertas para projetos futuros”.

“O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro. Nos últimos 35 anos, Cleber Machado narrou grandes momentos do esporte brasileiro na Globo. Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo e, além de futebol, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, entre outras modalidades, ele mostrou versatilidade ao atuar também como apresentador e comentarista em programas da TV Globo e do sportv e ao ancorar transmissões de desfiles de Carnaval. Grande profissional, Cleber esteve presente nos principais eventos esportivos nacionais e internacionais ao longo das últimas décadas e contribuiu para alimentar a paixão do brasileiro pelo esporte, especialmente o futebol”, trouxe a nota.

Cléber Machado chegou ao Grupo Globo em 1988, tendo passado antes por TV Gazeta, Bandeirantes e Rádio Tupi. No currículo, o narrador de 60 anos tem inúmeros eventos, como nove Copas do Mundo, Olimpíadas, Fórmula 1, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e outros torneios de futebol.

Um dos principais narradores da emissora nos últimos anos, Cléber Machado ficou de fora da viagem ao Qatar para cobrir a Copa do Mundo no país. Luis Roberto foi o escolhido pela Globo para viajar. No ano passado, Galvão Bueno também deixou a emissora após narrar a final do Mundial, vencida pela Argentina.