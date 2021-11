Claudia Leitte comete gafe e leva invertida no “The Voice”: nem jurados perdoaram

Uma das participantes que passaram pelo palco do “The Voice Brasil”, durante a etapa de audições às cegas, fez Claudia Leitte protagonizar uma gafe, com direito até a invertida, algo que nem a Globo deixou passar batido. “Só tinha louco”, reagiu a cantora, ao saber que era a segunda vez da candidata, que retribuiu: “Tu tava”. Entenda!

Nêgamanda sempre sonhou em participar do “The Voice”, chegando a tentar uma vaga em 2013, quando não foi aceita. Depois de oito anos, a cantora voltou e deu um show ao som de “Killing Me Softly With His Song”.

Virando as cadeiras dos quatro técnicos, Nêgamanda se apresentou, afirmando vir de Itabuna, na Bahia. “Em que ano que você veio no programa?”, questionou Claudinha. “2013… É, tinha um pessoal aqui que eu não sei, pessoal louco, né”, reagiu a técnica.

“Tu tava aí”, retrucou Nêgamanda, arrancando risadas dos demais técnicos. “Eu não tava, não”, retrucou Claudinha. “Ela acabou de falar que tava”, insistiu Iza, que aproveitou a brecha: “Eu não estava. Se estivesse, tinha virado”.

Assista ao vídeo:

Até o perfil oficial da Globo no Twitter não perdeu a oportunidade de zombar de Claudinha: “Claudinha, seu passado te condena, mulher!!!!”, brincaram, ao dividir o momento na web. A famosa começou sua história no “The Voice” em 2012.

