Circulação dos ônibus retorna com 30% da frota em Manaus

Por conta dos ataques causados nos ônibus de Manaus, onde muitas unidades foram incendiadas, a circulação havia sido suspensa na manhã desta segunda-feira (7), com o serviço já sendo normalizado, segundo o prefeito David Almeida. “A partir das 13h, os ônibus retornaram com 30% da frota e ficaremos acompanhando e monitorando, com poucas pessoas circulando na cidade”, revelou o prefeito durante live.

Após membros do crime organizado causarem transtornos pela cidade ao longo do último domingo (6), a população amazonense teve a rotina alterada nessa segunda-feira (7), com muitos serviços sendo suspensos até que a situação fosse normalizada.

David também comentou sobre o adiamento das aulas nas escolas de Manaus. “Hoje, em função da não circulação dos ônibus, não tivemos aulas nas escolas municipais. Se continuar na normalidade, amanhã (terça-feira) iremos retornar às aulas”, explicou ele.

Nas primeiras horas desta segunda, os postos de vacinação observaram grandes filas, após a suspensão e posterior cancelamento da aplicação dos imunizantes nos postos de vacinação.

“Nós tivemos que adiar a vacinação, amanhã às 9h retorna a vacinação nos pontos de drive-thru e presencial, mas hoje não tivemos como realizar. Durante toda a semana, teremos a vacinação desses grupos elencados pela Prefeitura”, detalhou Almeida.

David também comentou que a proteção da cidade não é de atribuição municipal e sim estadual. “Os episódios de ontem trouxeram aprendizados. O enfrentamento armado não cabe a Prefeitura, é de atribuição do estado. Vamos armar a nossa guarda municipal, vamos fazer a preparação, treinamento e formação para que esses possam contribuir para a defesa da cidade, além de reforçar a segurança na cidade com a polícia militar e segurança armada”, argumentou ele.

Entre os prédios afetados em Manaus, os mais marcados foram a Bola das Letras e uma Unidade Básica de Saúde, que foram incendiados. Segundo o prefeito, as obras para revitalização já estão sendo feitas.

”Ontem mesmo iniciamos a recuperação e limpeza da bola das letras, com a mesma sendo revitalizada e entregue ainda nessa segunda para a população. Tivemos uma unidade de saúde atingida no bairro nova esperança e queremos entregar a UBS novamente, já reformada e revitalizada, além de equipamentos novos até quarta-feira a noite”, finalizou ele.

FONTE: D24AM

