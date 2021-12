Circo é notificado por usar cachorro acrobata; prática é proibida

Um cachorro subiu em uma escada de corda e pulou do alto durante apresentação de um circo na cidade de Granja, no interior do Ceará, a mais de 300 km de distância de Fortaleza, na última sexta-feira (10). O vídeo da apresentação do animal viralizou nas redes sociais, o que chamou a atenção de representantes de defesa dos direitos dos animais e da Prefeitura da cidade, que notificou o circo. A informação é do G1.

No vídeo, o cão anda pela escada de corda até uma altura já próximo ao topo da lona, em seguida, ao completar o percurso, ele pula em um pano segurado por dois funcionários do circo.

Em nota publicada em uma rede social, a prefeitura de Granja afirmou que foi ao circo neste sábado (11) com uma comitiva formada pela secretaria de Saúde do município e pela Guarda Municipal. No grupo, uma equipe da Vigilância Sanitária notificou o estabelecimento e examinou o cachorro, que participava do espetáculo.

A prefeitura informou que a dona do circo “alegou que não sabia das leis que envolvem proteção dos animais, pediu desculpas a toda a população que se sentiu incomodada e garantiu que não irá mais colocar o número nos próximos espetáculos”.

Conforme o município, os animais que estavam no local foram examinados e constatou-se que eles eram bem tratados.

Prática é considerada maus-tratos

A lei 17.729, que instituiu a Política Estadual de Proteção Animal no Ceará e foi sancionada no Ceará em 25 de outubro deste ano, estabelece que a utilização de animais em apresentações artísticas, circenses, ou qualquer outra atividade que coloque em risco a integridade física, sanitária, comportamental e psicológica desses animais é considerado como maus-tratos.