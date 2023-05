Cineteatro Guarany será palco hoje da estreia local do filme “As Marias”

Quantas Marias tem o Brasil? Não somente as que têm o nome popular, mas as que participam da luta das mulheres, Marias ou não? Em “As Marias”, a história de quatro mulheres com situações diferentes, lutas, sofrimentos e dores, torna-se enredo da trama dirigida pelo premiado diretor Janderson Rodrigues.

A estreia local acontece neste sábado (06/04), a partir das 18h30, no Cineteatro Guarany (avenida Sete de Setembro, 1546 – anexo ao Palácio Rio Negro), com classificação indicativa para maiores de 18 anos.

Uma Maria que foi abandonada pelo marido para ficar com uma mulher mais jovem; a Maria que tem Alzheimer, a Maria que guarda um segredo de sua filha e a Maria que sofre violência doméstica. Com roteiro de Noelle Pine, o filme conta com grande elenco, incluindo Nicole Puzzi, Vanessa Alves, Zélia Diniz, Fabiano Santos e Valtinho Lopes.

O que era para ser um curta-metragem se tornou um dos grandes desafios que Janderson já produziu. “Com certeza foi uma experiência muito louca, pelo fato de ir aos extremos, sair do terror e ir para o drama”, conta o diretor, conhecido por produzir obras do gênero Folk Horror.

O secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, ressalta a importância de realizar eventos que incentivem o mercado audiovisual, além da formação e consolidação de um público local.

“A promoção de cultura e lazer é um papel fundamental da secretaria, bem como a formação de público. A estreia de ‘As Marias’ é mais uma oportunidade de aproximar a população do audiovisual. É também uma forma de promover nossos espaços culturais com programação de qualidade”.

fonte: ASCOM