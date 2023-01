Cineteatro Guarany recebe programação de filmes amazonenses

MANAUS — O projeto Cineclube de Arte da SEC, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, segue neste sábado (28/01) com uma programação diversificada de filmes amazonenses, no Cineteatro Guarany, avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro. Mais de 15 curtas-metragens, produzidos por estudantes de audiovisual do estado, serão exibidos a partir das 18h30. A entrada é gratuita e a classificação é de 14 anos.

O Cineteatro Guarany é um espaço que exerce um papel importante na divulgação de produções audiovisuais e, nesta temporada, segue com exibição de curtas metragens amazonenses. O secretário de cultura, Marcos Apolo Muniz, ressalta que valorizar os artistas locais é uma forma de manter a cultura regional viva. “Nos preocupamos em dar espaço aos artistas, produtores regionais e acadêmicos, pois eles representam a nossa cultura em suas obras e isso mantém a arte viva”, disse Apolo.

Neste sábado (28/01), os alunos da Oficina de Produção Audiovisual (OPA) do Museu Amazônico da UFAM, vão apresentar produções de filmes dramáticos, muitas delas, gravadas no Largo de São Sebastião.

“As produções dos alunos da oficina têm circulado por festivais de cinema em todo o Brasil e é muito importante ter uma mostra dos filmes sendo realizada aqui em Manaus. Isso contribui com a experiência acadêmica dos participantes. Alguns dos filmes exibidos no Cineteatro foram premiados em outros estados destacando as nossas histórias amazônicas e os costumes do nosso povo”, diz o professor e coordenador da oficina, Thiago Moraes.

O aluno e produtor do curta-metragem “Roubo Seguido de Meme”, Henrique Filho, conta que a iniciativa ajuda a despertar o interesse do público pelo cinema e leva o conhecimento sobre os espaços culturais do estado.

“O tema do curta que produzi é bem-humorado e funciona como um exercício de gênero, para brincar com a linguagem popular de vídeos da internet. Essa oportunidade é importante para despertar o interesse do público em visitar os espaços culturais da cidade, além de envolver a população na sétima arte, que é o cinema”, informa Henrique Filho.

Entre os curtas estão: “Ana”, de Yan Lima; “Duelo Diário”, de Murilo Henrique; “Jennifer”, de Jonathan Oliveira; “Os Melhores Momentos Que Vivemos Juntos”, de Ailanne Ferreira e Jonathan Oliveira; “Reflexo”, de Jufi Lima; “Roubo Seguido De Meme”, de Henrique Filho; “Tá Marcado”, de Naiadry Lopes e Oliveira Jr; “Torturando-Se”, de Georgina Carvalho; “Um Mais Um”, de Raline Pontes; “Vendo Boto”, de Nonato Tavares; “Acho Que Você Me Confundiu”, de Francisco Mourão; “180”, de Anderson Kary Báya; “O Caso Tucumã”, de Bruno Pereira; “Jeitinho Manauara”, de Pamela Nogueira e “Tédio”, de Victor Sandiogo.

Confira a programação de fevereiro do Projeto Cineclube de Arte SEC, no Cineteatro Guarany:

Dia 04 de fevereiro

Mostra de Cineastas Amazonenses – Juan Lopes

Horário: 18h30 às 21h

Conteúdo: Curtas-metragens – “Sorria para Mim”, “Homem Sem Rosto”, “A Sombra da Meia Noite” e “Documentário Sobre o Cineasta”.

Dia 11 de fevereiro

1ª Mostra de Filmes do Instituto Amazonic Trend com coordenação de Wander Luis e Lucas Melkids

Horário: 15h30 às 18h30

Conteúdo: Curtas-metragens produzidos por alunos da instituição

Dia 18 de fevereiro

Mostra de cineastas amazonenses – Rod Castro e Emerson Medina

Horário: 18h30 às 21h

Conteúdo: Documentário “Joaquim – A vida do agitador cultural e proprietário de cinema”