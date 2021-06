Cinépolis do Shopping Ponta Negra reabre salas; confira a programação

A Rede Cinépolis reabre as salas no Shopping Ponta Negra no dia 1º. de julho e já anuncia as atrações da primeira semana: estarão em cartaz os filmes Velozes e Furiosos; Os Croods 2- Uma nova Era; Cruella; e Invocação do Mal 3, a Ordem do Demônio. A programação completa, com os horários e detalhes da exibição, além da compra dos ingressos, estão disponíveis no site www.cinepolis.com.br.

Mantendo o padrão de segurança e higienização de sempre, a Cinépolis está seguindo os mais rígidos protocolos, que podem ser verificados no endereço www.cinepolis.com.br/protocolo-seguranca/

“Além de estar operando com capacidade reduzida, visando permitir maior distanciamento nas fileiras das salas, o cinema exige o uso de máscaras de proteção tanto pelo público quanto por seus colaboradores, para segurança de todos”, afirma a coordenadora de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

O uso de álcool em gel para higienização das mãos com frequência e o distanciamento social também são regras adotadas pela empresa. Na rede Cinépolis, são colocados à disposição dispensers de álcool em diversas áreas do cinema.

Ao público, a Cinépolis tem frisado que os cinemas são os lugares que detém os mais baixos riscos de contágio de Covid-19. Entre as sessões, as salas e os ambientes de maior movimento passam por completa higienização.

E para quem deseja reforçar ainda mais esses cuidados, a dica é comprar os ingressos pela internet, no conforto de casa. Com isso, evita aglomerações e deixa sua experiência mais tranquila para escolha do filme e horário. Mas caso não seja possível, a melhor opção são os terminais de atendimento ou cartão (crédito ou débito).

Manter todos os ambientes seguros é essencial para a Cinépolis. Com isso, haverá sinalização com orientações aos cinéfilos. Equipes estarão auxiliando para que o distanciamento permaneça e que não haja aglomeração na saída das salas, tornando esse processo organizado e seguro. A sessão de bomboniére também está preparada para entregar todos os pedidos dentro de elevado padrão de limpeza e higiene. “Outro item importante que garantirá a segurança dentro das salas são os aparelhos de ar-condicionado, que sempre fizeram a renovação do ar, entrando por um lado e saindo por outro, deixando-o mais limpo”, afirma Furtado.

Os cuidados tomados pela rede Cinépolis refletem também os protocolos seguidos pelo Shopping Ponta Negra. As práticas e medidas adotadas pelo centro de compras na prevenção à Covid-19, de forma geral, em todos os ambientes, lhe renderam o selo Safeguard, do Bureau Veritas, considerado líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC). O shopping foi o primeiro de Manaus a obter esta certificação.

*Com informações da assessoria

Comentarios