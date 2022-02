Cinema do Shopping Ponta Negra inicia venda dos ingressos para a pré-estreia de Batman

Os amantes do cinema já podem garantir o lugar para assistir a um dos filmes mais aguardados do ano, Batman. A Cinépolis, do Shopping Ponta Negra, já iniciou a venda dos ingressos para a pré-estreia da nova história do homem morcego, que acontece nos dias 01 e 02 de março.

Os interessados podem acessar o site www.cinepolis.com.br e garantir o lugar na pré-estreia. Na trama do novo filme, após proteger as ruas por dois anos, Bruce Wayne mergulhou nas sombras de Gotham City. Agora, um assassino mira a elite através de uma série de maquinações sádicas, e Bruce, o Maior Detetive do Mundo, passa a investigar o submundo de Gotham.

O filme é estrelado por Robert Pattinson e outros nomes de peso, como Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Zoë Kravitz (Mulher-Gato), Jeffrey Wright (comissário James Gordon), Colin Farrell (Oswald Cobblepot, o Pinguim), John Turturro (Carmine Falcone) e Paul Dano (Edward Nashton, o Charada).

Assim como todas as atrações do Shopping Ponta Negra, a Cinépolis também segue uma série de protocolos para a segurança dos espectadores. Entre as medidas, está o uso obrigatório de máscara em todas as áreas e álcool em gel para higienização das mãos. O público também é orientado a seguir o distanciamento.

*Com informações da assessoria