Cine Casarão exibe Frei Damião – O Santo do Nordeste nesta quinta (4/11)

Depois da divulgação do cartaz e trailers oficiais do filme Frei Damião – O Santo do Nordeste, a Elo Company confirmou a estreia do longa no Cine Casarão de Ideias, no centro de Manaus (AM). A estreia será nesta quinta-feira, dia 4 de novembro – um dia antes do aniversário de Frei Damião -, com sessões na quinta (às 18h30) e sexta-feira (às 15h30) (https://casaraodeideias.com.br/cinema-manaus/). Além de Manaus, a produção entrará em cartaz em pelo menos 15 cidades do Nordeste e em São Paulo (SP).

A narrativa do filme segue uma linha cronológica e biográfica dos 98 anos de vida do Frei Damião. Por isso, remonta sua história, a partir da ficção, mesclando imagens inéditas captadas pelos cineastas Otacílio Cartaxo e Machado Bitencourt, já falecidos, da década de 60, e filmagens gravadas em fitas VHS durante os anos 70 até a morte do Frei, em 1997, que foram guardadas no Convento de São Félix, no Pina, Recife. Durante 66 anos, Frei Damião percorreu estados como Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Bahia e Ceará nas Santas Missões, e também realizou incursões no Amazonas, onde desenvolveu trabalhos entre os indios, Bahia, ­Ceará, Sergipe, São Paulo e Piauí.

Sobre o filme

O longa foi produzido pela Fábrica Estúdios, com roteiro de Nadezhda Bezerra e direção da cineasta pernambucana Deby Brennand. O objetivo do longa, através das imagens inéditas, entrevistas, depoimentos, testemunhos de milagres e reinterpretação de acontecimentos, é mostrar um ser humano que está acima da religião. Frei Damião ia além. O documentário não foca apenas nos seus adoradores, mas se preocupa em mostrar o legado do capuchinho também para aqueles que não o conhecem e desejam entender o significado dele para uma legião de fiéis.

*Com informações da assessoria

Comentarios