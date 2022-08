Cinco vítimas de acidente com guindaste em Manacapuru recebem alta

MANAUS — Cinco vítimas do acidente ocorrido durante o 24° Festival das Cirandas de Manacapuru, no Amazonas, na noite de domingo (28), receberam alta hospitalar, até o momento. As vítimas estavam em uma alegoria que despencou de um guindaste. O acidente deixou 23 feridos – alguns em estado grave.

Das pessoas que receberam alta, dois são homens e três são mulheres. As outras 18 pessoas seguem internadas.

Nesta terça-feira (30), o Governo do Amazonas informou que, no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, há sete pacientes internados. “Todos estão sendo acompanhados pela equipe multidisciplinar e com quadro de saúde estável, sem gravidade”, diz a nota do Governo do Estado.

Nos hospitais Platão Araújo e João Lúcio, estão internados oito pessoas. Três desses pacientes estão em estado grave. Outros cinco permanecem em observação após avaliação ortopédica e neurológica, com quadro de saúde estável.

Dois pacientes estão sendo acompanhados no hospital de Manacapuru e um pacientes está internado em unidade da rede privada.

A Secretaria de Estado de Saúde afirmou que enviou para o município, ainda na noite de domingo, dez ambulâncias para transferência de vítimas para Manaus.

