Cinco pessoas morrem em acidente com bimotor nos EUA

O avião levava 6 pessoas e seguia para a cidade de Atlanta para um jogo de futebol americano.

Segundo a agência de notícias Associated Press, os quatro feridos incluem uma pessoa que estava a bordo do avião e outras três em terra. Dessas três, duas eram funcionárias dos correios.

Uma das vítimas fatais era Carley McCord, repórter de esportes. O marido dela, Steven Ensminger Jr., confirmou à AP que a mulher estava no avião.

A aeronave caiu pouco depois das 9h da manhã (horário local; 12h do horário de Brasília) a cerca de 1,6 km do aeroporto regional da cidade, informou a Associated Press.