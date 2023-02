CIF encerra bloco de rua que funcionava após o horário permitido

MANAUS — A Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), passou por 16 locais neste sábado (25/02), entre blocos de rua e postos de combustíveis para verificar a legalidade dos eventos e combater os “paredões” de som e festejos irregulares. Um bloco de rua no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, foi encerrado por funcionar após o horário limite de 00h.

As fiscalizações se dividiram entre as quatro zonas da cidade. De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), a fiscalização atuou a favor da segurança e do sossego da população.

“Durante todo carnaval a CIF foi realizada para garantir a segurança e o sossego da população. Passamos por 16 locais hoje, praticamente todos sem alteração, o que mostra que a atividade durante todo esse mês surtiu efeito e foi benéfica para a população de Manaus”, disse o delegado.

Um bloco de rua no bairro Cidade Nova foi encerrado por estar ocorrendo após o horário limite de 00h. No local também foram dadas orientações aos adolescentes que estavam na festa.

Ao todo, durante a noite deste sábado, a CIF, que é coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), fiscalizou 16 locais entre postos de combustíveis, blocos de rua e bares, em todas as zonas da cidade. Participaram da operação, representantes de órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Manaus.

Efetivo

A CIF contou com agentes da SSP-AM e representantes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretária de Estado de Assistência Social (Seas) e Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc), dentre outros.