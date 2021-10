Cidade gaúcha terá o maior Cristo do Brasil

Isso mesmo, você não leu errado. Localizado em Encantado, no Rio Grande do Sul, o Cristo Protetor será o maior monumento do Brasil medindo 43 metros de altura, contando o pedestal, superando em 5 metros o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. A envergadura dos braços é de 36 metros.

A obra

A obra foi iniciada em julho de 2019. O local escolhido para a construção, doada pelos proprietários, representa o início da história de Encantado. O Morro da Lagoa da Garibaldi forneceu a iluminação nos anos de 1930 para que a cidade e sua população pudessem prosperar e evoluir até os dias atuais. A obra não conta com a aplicação de recursos públicos municipais, mas sim com a colaboração espontânea da comunidade.

O supervisor geral da obra, Artur Lopes de Souza, explica que um elevador, que será instalado no interior da estátua, levará turistas para uma espécie de mirante, na altura do coração da estátua – exatamente há 34 metros do solo. “Será uma abertura de vidro onde as pessoas poderão filmar e fotografar o Vale”, explica.

Dados

Estrutura de ferro e concreto.

Orçamento de R$ 2 milhões.

Arte e criação da imagem: escultor Genesio Gomes Moura (Ceará) e o filho escultor Markus Moura.

Projeto da estrutura em concreto armado: engenheiro civil Marcos Antônio Bastiani.

Projeto das estruturas metálicas dos braços e cabeça: engenheiro civil José Luis Gonçalves.

Planejamento e supervisão geral: Artur Lopes de Souza.

Montagem das estruturas metálicas e escultura: Markus Moura.

Próximos passos

O escultor Markus Moura e a equipe agora trabalham na preparação da estrutura para a criação do manto, que ocupa a maior parte do corpo da estátua. Devido ao processo, que exige a colocação de andaimes e outras estruturas metálicas, o local, que já é restrito à visitação, ficará fechado. Apenas as equipes de trabalho poderão acessar.

Maior estátua do mundo até o momento

Em construção no Morro das Antenas, na Lagoa da Garibaldi, o monumento do Cristo Protetor terá um total de 43 metros de altura, sendo que a estátua terá 37 metros de comprimento.

Em tamanho total, é o terceiro maior do mundo, porém, se contar somente a metragem da estátua, que terá 37 metros, é o maior do mundo. Isso porque a estátua da Polônia possui 33 metros e o Cristo de Lá Paz, no México, está com as obras ainda nas fases iniciais de instalação.

