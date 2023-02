Cidade de São Sebastião (SP) declara calamidade pública e cancela Carnaval

A cidade de São Sebastião (SP) decreta estado de calamidade e, devido a isso, a suspensão do Carnaval no município. O balneário é um dos mais visitados do litoral norte do estado. Segundo a prefeitura, a declaração foi feita devido às fortes chuvas que caem sobre a região desde a madrugada de hoje.

De acordo com a Defesa Civil de São Sebastião, os volumes registrados pelos pluviômetros chegaram a 400 mm em lugares como Barra do Una, Juquehy, Cambury e Boiçucanga, mas há estações em que passaram de 600 mm em 24 horas.

O nível elevado de chuvas causou deslizamentos, desabamentos e alagamentos em vários pontos do município. O acesso à cidade também foi bloqueado, o que inclui vários trechos da rodovia Rio-Santos.

Em suas redes sociais, por volta das 5 horas da madrugada, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, pediu a colaboração da população. “O momento é extremamente difícil aqui, as equipes da Defesa Civil estão mobilizadas”, disse o político.

Batizado como Carnamar, o evento carnavalesco teve a interrupção anunciada logo pela manhã, uma decisão acompanhada da declaração do estado de calamidade pública.

A Prefeitura de São Sebastião abriu escolas municipais para receber famílias desabrigadas em razão das fortes chuvas. Segundo comunicado, nestes locais já se encontram representantes do Fundo Social de Solidariedade da cidade. O fundo está recebendo doações para distribuir às famílias atingidas, tais como itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, alimentos e até móveis e eletrodomésticos.

Os pontos de arrecadação são o Fundo Social, na Rua Capitão Luiz Soares, 33, e as regionais da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP). Para mais informações sobre como ajudar, basta ligar pelo telefone (12) 3892-4991.

A Defesa Civil conta com o aplicativo Alerta SP e emite comunicados conforme surgem novos avisos e alertas. Você também pode se cadastrar para receber SMS’s pelo número 40199. Em caso de emergência, ligue para o número 199.