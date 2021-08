Cidadão Manauara 2 será inaugurado nesta quarta-feira, com presença de Bolsonaro

Os 500 apartamentos do residencial de interesse social Cidadão Manauara 2, etapa B, na Rua Apuiuna, nº 354, Santa Etelvina, zona norte, serão inaugurados nesta quarta-feira (18), e contará com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. A inauguração será restrita, para evitar aglomerações durante a pandemia da Covid-19, com os cuidados de distanciamento e uso de máscara.

Com 23.981,39 metros quadrados de área construída, o conjunto multifamiliar segue o padrão moderno de edificações de imóveis econômicos, com padrão de qualidade, tendo 25 blocos, com 20 apartamentos cada. Tem área de lazer, três playgrounds, quadra poliesportiva, quadra de areia, centro social e áreas comuns.

“Esse é um empreendimento contratado com recursos federais e financiamento da Caixa Econômica. As etapas foram todas cumpridas com transparência, e o sorteio realizado pela Caixa, com coordenação e banco de dados da Prefeitura de Manaus “, ressaltou David Almeida.

Os 500 apartamentos fazem parte do programa habitacional da Prefeitura de Manaus e integram o programa federal “Casa Verde e Amarela”. O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou, no primeiro semestre, R$ 607,5 milhões para garantir ações ligadas à habitação dentro do programa e entregou 191,7 mil unidades habitacionais nos seis primeiros meses deste ano.

O residencial será o pioneira no Estado ao entregar apartamentos adaptados para Pessoas com Deficiência (PcDs). São 16 que apresentam funcionalidades que vão facilitar o deslocamento e atividade dos moradores dentro dos seus imóveis. A execução da obra, com valor de R$ 41 milhões, foi da construtora RD Engenharia.

A adaptação foi feita sob encomenda para a Prefeitura de Manaus e servirá de tendência e modelo para empreendimentos futuros, adequando uma realidade de milhares de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, melhorando a qualidade de vida, cuidados e segurança.

Cada apartamento tem sala de estar e jantar, dois quartos, hall, banheiro social adaptável, cozinha e área de serviço. Os equipamentos comunitários que compõem o conjunto incluem salão, clube social, copa/bar, banheiros, quadra poliesportiva, quadra de areia, dois playgrounds, área verde, área de preservação permanente e sistema viário, incluindo vagas de estacionamento para visitantes e moradores. O empreendimento tem sistema de esgoto sanitário final para Estação de Tratamento (ETE), a obra começou a ser construída em outubro de 2018.

Cada torre do residencial Cidadão Manauara 2 tem cinco andares, sistemas de gás encanado e de água, além de instalações hidrossanitárias. Os apartamentos são adaptados, atendendo à Norma Brasileira (NBR) nº 9.500, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata da acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos para Pessoas com Deficiência (PcDs), inclusive nas áreas comuns.

*Com informações da assessoria

