Cidadania orienta bancada por apoio a Caio André na eleição da presidência da CMM

O Cidadania Manaus orientou os dois parlamentares filiados à sigla partidária, William Alemão e Amom Mandel, pelo apoio ao vereador Caio André (PSC) para a presidência da Câmara Municipal de Manaus (CMM), para biênio de 2023/2024.

Em nota assinada pelo presidente do Diretório Municipal, Márcio Fleury, e pelo presidente do Diretório Estadual do Cidadania, Elcy Barroso, o Cidadania ressalta que a indicação de apoio a Caio André se deu pela “necessidade democrática de renovação, que marca a Ordem Constitucional vigente na República Federativa do Brasil desde o ano de 1988, que trouxe a Constituição Cidadã”.

“Insta considerar, também, a vasta experiência do então vereador Caio André que a demonstra através do cuidado com a coisa pública, alicerçado com extenso saber no que diz respeito ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, atributo essencial ao ofício de Presidente da mencionada Augusta Casa Legislativa, assim como, amplo conhecimento da Lei Orgânica Municipal de Manaus”, diz trecho da nota.

O partido Cidadania diz ainda que o posicionamento é por respeito à legislação. “O objetivo em orientar o voto dos mencionados parlamentares municipais nessa esteira tem o condão de respeitar o princípio democrático que deve reger todas as escolhas políticas em território brasileiro e também de respeitar a renovação, já que o Parágrafo Primeiro do Art. 35 da Lei Orgânica Municipal de Manaus prevê a vedação à recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente”, diz a nota.

“O vereador Caio André detém atributos imprescindíveis à incumbência de presidir a Câmara Municipal de Manaus, logo decidimos indicá-lo para a disputa desse cargo de tamanha magnitude, que é a de presidente da Câmara Municipal de Manaus, biênio 2023/2024”, finaliza a nota.

