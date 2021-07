Cícero Chaves, filho de Chico Anysio, morre aos 39 anos

Cícero Chaves de Oliveira Paula morreu aos 39 anos neste domingo (4). Filho de Chico Anysio com Regina Chaves, ele teve um mal súbito. As informações são do colunista de O Globo Ancelmo Gois.

Produtor fonográfico e DJ, Cícero teria chegada em casa na madrugada de sábado para domingo, por volta das 2h. Quando desceu à portaria para buscar um delivery de comida, desmaiou e acabou morrendo. A morte dele ocorre menos de uma década após a do pai, que faleceu em 23 de março de 2012, aos 80 anos.

O velório de Cícero foi na tarde deste domingo, às 15h, no Cemitério São João Batista, no Rio.

