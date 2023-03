Chuva forte deixa Manaus em “Estágio de Atenção”

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), informa que Manaus está em “Estágio de Atenção”. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disparou, nas primeiras horas da manhã deste sábado, 25/3, o alerta de chuva intensa sobre a capital amazonense durante todo o dia. O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanha no CCC, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, os trabalhos de monitoramento da chuva, juntamente com o vice-prefeito e secretário-chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, e com o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Sérgio Fontes.

De acordo com o prefeito David Almeida, apesar do volume de chuva ter sido superior ao do último dia 12 de março, as equipes trabalham em alerta para prevenção e atendimento das ocorrências de emergência.

“Estou aqui no CCC com toda a equipe da Prefeitura de Manaus, desde as 6 horas da manhã deste sábado, trabalhando na prevenção e atenção às ocorrências com nossas equipes nas ruas, dando as respostas necessárias para minimizar os efeitos e os impactos do grande temporal que cai na nossa cidade. Todos os órgãos públicos reunidos. Inclusive, o ministro das Cidades, Jader Filho, esteve ontem aqui em Manaus e se comprometeu em ajudar as áreas de risco. Nós já estamos finalizando os projetos e encaminharemos o plano de trabalho para que possamos nos antecipar a sinistros dessa natureza”, enfatizou Almeida.

O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Sérgio Fontes, faz um alerta à população que após o trabalho de retirada das áreas de risco deste sábado, não retornem às casas após a chuva. “A exemplo do domingo, no dia 12 de março, a tragédia aconteceu sete horas depois que cessaram as chuvas, então você que foi retirado pela Defesa Civil, aguente e só retorne se for certificado que está seguro. Isso é muito importante a gente deixar claro”, explicou Fontes.

O alerta de perigo consiste em chuva entre 50 e 100 milímetros e ventos intensos (60 a100 quilômetros por hora), além de um alto risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

“A previsão geral de chuva para a cidade está em 78 milímetros, porém neste sábado áreas mais vulneráveis como a zona Leste, chegaram a 122 milímetros, e a zona Norte, 75 milímetros, por isso todo a nossa atenção para atender e evitar ocorrências graves nestas áreas da cidade”, reforça o secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil de Manaus, Gladiston Silva.

A Defesa Civil do Município recebeu 67 ocorrências só no início da manhã deste sábado pela Central 199. Os agentes seguem monitorando a cidade e acompanhando a chuva em todos os bairros.

As ocorrências registradas neste sábado foram referentes a risco de desabamento, deslizamento de terras e alagamentos.

Índice já ultrapassa o esperado para março

Até o fim da manhã deste sábado, 25/3, a quantidade de chuva na cidade já havia sido maior que a registrada no último dia 12, quando houve desbarrancamento com vítimas fatais em área de risco. E, no acumulado deste mês, já choveu mais do que o esperado para março. O prefeito David Almeida acompanha o monitoramento e coordena os atendimentos às ocorrências.

Até as 12h deste sábado, a Defesa Civil Municipal já havia registrado uma média de 78,6 milímetros nas últimas 24 horas, com maior incidência na própria zona Leste da cidade, com 122 milímetros.

Além da Defesa Civil, as secretarias da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), de Infraestrutura (Seminf), de Limpeza Urbana (Semulsp) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) seguem em alerta, sob a coordenação do próprio prefeito David Almeida, que está à frente do monitoramento das chuvas e o atendimento das ocorrências diretamente do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

Até 12h de sábado – 25/3

Zona Oeste – 54 milímetros

Zona Norte – 89 milímetros

Zona Sul – 47 milímetros

Zona Leste – 122 milímetros

Zona Centro-Oeste – 82 milímetros