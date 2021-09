Chuva forte arrasta carro para dentro de córrego

Um carro foi arrastado pela água da chuva e caiu em um córrego na manhã deste sábado (18). O caso aconteceu por volta das 7h na rua Antônio José Saraiva.

O carro de modelo celta e cor vermelha foi arrastado pela água da forte chuva que caiu durante a manhã na capital amazonense. Segundo o proprietário, ele estacionou o carro na rua Antônio José Saraiva e saiu.

Ao voltar para buscar o veículo, já o encontrou dentro do córrego no beco Buriti. O proprietário acionou um serviço de guincho para retirar o veículo do córrego.

Os trabalhos de retirada do carro demoraram cerca de uma hora devido ao local até onde o carro foi arrastado. O proprietário ainda contabiliza os prejuízos.

