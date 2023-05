Chuva causa dois registros de desabamentos em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), informa que, nesta terça-feira, 9/5, foram registradas, até as 10h, cinco ocorrências em consequência das chuvas, sendo duas de desabamento na zona Leste da capital, que também registrou o maior índice pluviométrico, com 38 milímetros, seguido pela zona Norte, que registrou 28 milímetros. A média das últimas 24 horas em toda área urbana foi de 24,6 milímetros.

A equipe da Defesa Civil já atendeu a ocorrência na comunidade Nova Vitória, zona Leste, e identificou o risco para três residências. As famílias já estão sendo retiradas e devem ser encaminhadas para a avaliação da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).