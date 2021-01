China registra primeira morte por coronavírus desde maio de 2020

A Comissão Nacional de Saúde afirma que foram confirmados 138 casos de indivíduos que apresentam sintomas e 78 assintomáticos no país, na quarta-feira (13). Uma morte foi registrada em Hebei, uma província vizinha de Pequim.

Trata-se da primeira morte por coronavírus na China continental desde 16 de maio.

Desde o início deste mês, infecções vêm se alastrando em Hebei, principalmente na capital Shijiazhuang. Cerca de 600 infecções foram confirmadas na cidade. Autoridades locais pediram à população de 10 milhões de habitantes que realize o teste PCR duas vezes e fique em casa.

A província de Heilongjiang, no nordeste do país, também confirmou 43 novos casos na quarta-feira.

O governo da China parece cada vez mais preocupado com o alastramento das infecções, semanas antes do feriado de Ano-Novo Lunar no mês que vem, quando uma enorme quantidade de pessoas se desloca para diversos destinos em todo o país.

O governo tem alertado a população repetidas vezes para evitar viagens não essenciais.

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

